Le champion du monde 1998, invité à donner son avis sur la nouvelle recrue du PSG, Leandro Paredes, n’a pas semblé convaincu par le choix des Parisiens de faire appel à l’Argentin. « Qu’est-ce que cherche le Paris Saint-Germain ? Il me semblait qu’ils cherchaient un numéro 6, du style Allan, Casemiro, Kanté, a indiqué Frank Leboeuf sur RMC Sport. Des guerriers, des mecs qui savaient se salir. On voit qu’il ne sait pas défendre, c’est simplement ça. Ce n’est pas du tout ce que cherche le Paris Saint-Germain. S’ils cherchent une copie de Verratti, ils l’ont trouvée. Car même Verratti c’est encore plus fort défensivement. »

Si Leboeuf estime que Paredes n’est pas la solution pour le PSG, il reconnaît néanmoins des qualités indéniables à l’international argentin : « C’est un très bon manieur de ballons, avec une grande qualité de passe. Il casse les lignes et permet d’avoir des occasions. Il sent le jeu, il sent le mouvement. C’est un très bon joueur mais ce n’est pas le profil recherché, simplement. »