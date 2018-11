Un rendez-vous décisif. Face à Liverpool mercredi soir au Parc des Princes (5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions), le Paris Saint-Germain n’avait pas le droit à l’erreur. Et devant son public, le club de la capitale a rempli le contrat en s’imposant 2-1 face aux Reds grâce à des buts de Bernat et Neymar. L’international brésilien, plutôt actif dans ce match, a encore subi de nombreuses fautes sur la pelouse, mais le joueur de 26 ans semble en faire un peu trop pour certains, notamment pour Frank Lebœuf. L’ancien défenseur, champion du Monde 98, est revenu sur le match du numéro 10 dans l’émission « Footissime » diffusée sur RMC Sport 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant n’a pas épargné l’ancien joueur du FC Barcelone.

« Le truc c’est que, moi je suis arbitre, je suis désolé je vais dire un truc cru, je ne siffle rien sur Neymar parce que la moitié, ou 3/4 des fois, c’est du cinéma. Et c’est fatigant, et ça énerve les joueurs. (...) Moi, je suis désolé, il aurait joué pendant ma carrière, je ne finis pas le match, et lui il finit à l’infirmerie, pour foutage de gueule. Il se fout de la gueule des gens, des stoppeurs. À un moment donné, je n’ai pas vu Mané faire ça, je ne vois pas Firmino faire ça, je ne vois pas Mbappé faire ça, je ne vois pas Cavani faire ça. Il y en a qu’un qui fait ça, il a fait rire le monde entier pendant la Coupe du Monde, il va s’arrêter quand ce joueur ? Oui, il a fait un bon match mais qu’il arrête son cinéma, de se rouler par terre, on ne l’a pas touché. 3/4 des fois, regardez, il se fout de la gueule des gens », a tout simplement lâché Frank Lebœuf