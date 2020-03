Avec quel club Adil Aouchiche sera-t-il sous contrat lorsqu’il fêtera ses 18 ans le 15 juillet prochain ? C’est l’une des interrogations autour du Paris Saint-Germain en vue de la fin de saison. Le bail du milieu de terrain offensif parisien prend fin le 30 juin prochain et aucune avancée sur les négociations d’un renouvellement n’est à constater. Forcément, de nombreux clubs sont attentifs à cette situation et le natif du Blanc-Mesnil a tapé dans l’œil de Galatasaray.

Selon les informations de Fotomaç, Fatih Terim, l’entraîneur du club turc, s’intéresse de très près à Adil Aouchiche, dont il apprécie grandement le profil et les qualités. Le technicien de 66 ans a suivi les rencontres de Youth League du jeune joueur parisien cette saison et le considère comme le futur Zinedine Zidane, précise le média turc. Il souhaite ainsi l’attirer du côté de Galatasaray et a demandé à ses dirigeants de prévenir le PSG et l’entourage du principal intéressé de l’intérêt du club stambouliote. Thomas Tuchel est prévenu, le danger rôde autour d’Adil Aouchiche. La menace de voir un jeune formé au club s’envoler (gratuitement) vers de nouveaux horizons plane surtout au-dessus du PSG.