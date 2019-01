Le Paris Saint-Germain peut se vanter d’avoir des deux joueurs les plus séduisants de la planète football : Neymar et Kylian Mbappé. Le premier, arrivé en provenance du FC Barcelone pour un montant exorbitant (222M€), continue de régaler sur les pelouses de Ligue 1, tandis que le natif de Bondy se révèle lui de jours en jours. Sur le terrain, leur relation impressionne, si bien que Gianluigi Buffon juge que ces derniers auront l’occasion de remporter le Ballon d’Or. Des propos accordés à Marca.

« Neymar peut devenir le meilleur. Techniquement, il est incroyable. Kylian est un phénomène au niveau de Neymar. Nous avons deux stars et un groupe de joueurs forts. Ils sont faits l’un pour l’autre malgré leurs différences. Neymar est plus un funambule avec le ballon, capable de choses incroyables. Kylian a la vitesse, le but... Ils sont complémentaires. S’ils sont intelligents, les prochains Ballons d’Or seront partagés entre eux pour les dix prochaines années », a ainsi déclaré Gianluigi Buffon.