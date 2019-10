Gianluigi Buffon (41 ans) a passé une saison au Paris Saint-Germain entre 2018 et 2019. Et le gardien, revenu à la Juventus cet été, a eu l’occasion de voir évoluer deux grands talents comme Kylian Mbappé (20 ans) et Neymar Jr (27 ans). L’Italien voit même les stars parisiennes remporter le Ballon d’Or dans les années à venir.

« Lors de ma saison au PSG, j’ai eu la chance de jouer avec deux futurs Ballons d’Or. Je parle de Neymar et Kylain Mbappé. Ce sont deux talents hors-normes », a confié le portier italien lors d’une conférence sur le sport.

