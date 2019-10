L’affiche de cette onzième journée de Ligue 1 opposait le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille (4-0). Dans les tribunes, un bon nombre de personnalités étaient présentes donc Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps en Equipe de France. Ce dernier, interrogé par le quotidien l’Equipe, s’est exprimé sur la rivalité du moment entre Mauro Icardi, auteur d’un doublé, et Edinson Cavani, entré en cours de jeu, dans le secteur offensif du PSG.

« Icardi a pour lui une efficacité chirurgicale : 7 buts en 7 matches, ça commence à faire. C’est un joueur de surface, habile avec les pieds et la tête, qui fait d’excellents déplacements. Je repense à son premier but dimanche : sur le centre de Di Maria, c’est son déplacement sur un tout petit espace qui lui permet de mettre la tête. Icardi est là où il y a danger. Après, Cavani a un volume de courses important, est plus dans le combat. Il évolue dans un autre registre. Il revient d’une longue blessure : ce n’est pas neutre. Mais il a une telle force de caractère qu’il va évidemment tout faire pour reprendre sa place », a-t-il confié.