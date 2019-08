C’est tombé plus tôt dans la journée : Kylian Mbappé sera absent pour un mois, après s’être blessé aux ischios-jambiers gauches lors de la rencontre du Paris Saint-Germain face à Toulouse dimanche soir. La star parisienne a tenu à donner de ses nouvelles ce soir.

« Merci à tous pour vos messages, je commence dès aujourd’hui ma rééducation pour pouvoir revenir aider mon club et ma sélection le plus rapidement possible », a écrit l’international tricolore sur ses réseaux sociaux.

Merci à tous pour vos messages, je commence dès aujourd’hui ma rééducation pour pouvoir revenir aider mon club et ma sélection le plus rapidement possible pic.twitter.com/gEoQH7rSLk — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 26, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10