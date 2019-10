Auteur d’un doublé lors du Clasico face à l’Olympique de Marseille (4-0), Kylian Mbappé (20 ans) a réalisé un match plein. Cependant, il faut croire sa manière de célébrer ses buts (il a mimé une “pleureuse”, ndlr) a fait débat, notamment sur les réseaux sociaux.

Et alors que certains y ont vu du chambrage vis-à-vis des Marseillais, le natif de Bondy s’est expliqué sur son compte Twitter. « Beaucoup me demande le pourquoi de ma célébration. C’est juste une petite anecdote privée d’hier soir avec 2 amis. Et non une quelconque vanne contre l’OM ou une réponse aux récentes critiques... ICI C’EST PARIS ». Voilà qui est dit.