Kylian Mbappé a inauguré son association lundi soir, « Inspired by KM », et il a accordé plusieurs interviews en marge de l’événement. Dont une à Esporte Interativo, média brésilien dont le sujet principal reste Neymar. Alors, l’attaquant français a été interrogé sur sa relation avec Neymar. Et sur leur moyen de communication, puisque le Brésilien ne parle pas français. « En anglais », a répondu Mbappé. « Je parle mieux que lui, je tiens à le dire à tout le monde. Il a progressé, il comprend maintenant un peu le français quand le coach parle ou certains joueurs parlent On a réussi à développer ça. C’est beaucoup plus facile de parler maintenant tous les deux. »

Puis Mbappé a accepté de développer sur la réalité de sa relation avec la star brésilienne. « La relation est fusionnelle. On est amis, on s’entend, on a les mêmes centres d’intérêt. On est deux jeunes joueurs, donc on s’entend très bien. On parle le même langage footballistique. Et on a d’autres activités en dehors du terrain. C’est top. Je m’entends bien aussi avec tous les coéquipiers. Après, avec Neymar, on est deux stars donc tout le monde veut parler de nous. Cette année le groupe s’entend très bien. » Une confidence intéressante sur les dessous du vestiaire parisien.