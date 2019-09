Arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (34 ans) est un des symboles du projet qatari. Et cette nouvelle saison devra être gérée avec attention puisque le défenseur arrive en fin de contrat l’été prochain. Dans un entretien accordé à TuttoMercatoWeb, Paulo Tonietto, l’agent du Brésilien, a évoqué la suite.

« Aujourd’hui, nous ne pensons pas à une prolongation. Le contrat expirant (juin 2020, ndlr) ne nous gêne pas. Nous n’avons pas de réunion prévue avec le club. S’il peut partir dans un autre club à partir de janvier ? Nous verrons… Aujourd’hui, Thiago et moi n’avons pas encore abordé ce sujet. On n’est pas pressé. Et en ce qui nous concerne, on n’a pas d’inquiétude. »

