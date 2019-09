Choc au sommet au Parc des Princes ce mercredi soir entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Pour ce match de la 1ère journée de Ligue des Champions, les champions de France et les Merengues vont tenter de s’imposer pour prendre la tête du groupe A, après le nul entre le Club Bruges KV et Galatasaray (0-0).

Et la rencontre a bien débuté pour les Parisiens, qui ont ouvert le score grâce à Angel Di Maria. Servi depuis la gauche par Juan Bernat, l’international argentin a ajusté Thibaut Courtois d’une frappe du pied gauche pour délivrer le club de la capitale (14e, 1-0). « El Fideo » en est désormais à 11 buts en C1 sous le maillot parisien.

#PSGReal

