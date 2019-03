Battu 3-1 par Manchester United lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG est éliminé de la coupe aux grandes oreilles. Une terrible désillusion au Parc des Princes pour le club parisien qui ne verra pas pour la troisième année consécutive les quarts de finale. Interrogé au micro de RMC Sport, Thiago Silva a fait part de toute sa frustration.

« C’est difficile de parler surtout avec la tête à chaud c’est dommage parce qu’on a bien géré le match là-bas, on a très bien joué mais ici on a pas fait ce qu’il fallait. C’est dommage parce que jusqu’ici on a fait un beau parcours et encore une fois on s’arrête là. C’est un match de très haut niveau, c’est le foot. Madrid ils se sont faits sortir aussi en ayant gagné à l’aller. On a travaillé dur, je présente mes excuses aux supporters. Donner un penalty comme ça à la dernière minute, peut-être que si c’est pour nous il ne le donne pas. C’est dommage, on a pas eu le temps de réagir. Je m’excuse, parce que c’est difficile d’expliquer, rien n’a marché aujourd’hui, on doit se relever vite même si c’est dur, on doit continuer. Il nous reste encore le championnat même si nous avons encore beaucoup de points d’avance, » a commenté le capitaine du PSG.