Après la victoire contre Montpellier, Javier Pastore a évoqué sa situation personnelle. « Ici, je sens que je n’aurais pas la possibilité d’avoir beaucoup de temps de jeu, j’ai besoin d’attendre que les joueurs aient des cartons ou se blessent pour jouer des matches, c’est pas joli. Un départ ? Je ne sais pas. Sincèrement, on est dans une situation difficile, c’est un choix très difficile, je suis très bien ici, très content, c’est ma ville. Je n’ai encore rien décidé. L’unique chose dont j’ai besoin, c’est de jouer beaucoup plus pour essayer d’aller au Mondial. Si je ne suis pas dans la liste de la sélection pour le Mondial, je me dirais toujours que j’aurais pu faire autre chose pour y aller ».

L’agent du joueur, Marcelo Simonian, a fait un point sur sa situation au micro de Gianluca Di Marzio. « Je veux clarifier quelque chose. Pastore n’est pas en vente, Pastore n’est pas sur le marché. Dans le cas hypothétique d’une offre réelle, le PSG ne s’opposerait pas à une solution qui ferait le bonheur de Javier. Tout le monde veut son bien au PSG, de Nasser à Antero (Henrique) : personne ne ferait rien pour mettre en péril sa joie ».