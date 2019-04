Dans une interview accordée à l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, Neymar Senior a évoqué l’actualité de son fils au PSG. Le père et agent de la star brésilienne a d’abord rassuré les supporters sur les intentions de cette dernière pour son avenir. Pendant cet entretien, Neymar Senior en a également profité pour clore le débat autour de l’attribution du Ballon d’Or. A multiples reprises, les médias ont précisé que Neymar avait relevé le challenge parisien avec comme objectif principal de devenir Ballon d’Or. Le père du numéro dix parisien s’est montré moins catégorique sur le sujet.

« Ce n’est pas notre objectif principal. Même si on dit que c’est son objectif principal, non. Il n’y a pas de conquête individuelle sans conquête collective. Il faut que l’équipe soit gagnante. Aucun joueur n’a remporté le Ballon d’Or sans que son équipe ait gagnée. Si Neymar veut atteindre cet objectif, alors il faut penser collectivement. Et l’objectif du PSG est de remporter la Champions League. Et là, éventuellement les chances qu’il le remporte, mais aussi ses coéquipiers, seront grandes, » a ainsi commenté Neymar Senior.