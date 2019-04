Jeudi, le Paris Saint-Germain publiait sur ses réseaux sociaux un cliché de Neymar de retour à l’entraînement collectif au centre Ooredoo. Blessée le 23 janvier dernier au pied, la star brésilienne se rapproche tout doucement d’un retour à la compétition. Son objectif demeure limpide : être présent pour la finale de Coupe de France face au Stade Rennais le 27 avril prochain au Stade de France. En parallèle, son avenir défraye toujours la chronique notamment en Espagne. Régulièrement, la presse madrilène annonce l’intérêt du Real pour l’international brésilien.

Dans une interview accordée à l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, Neymar Senior père et agent du joueur a décidé de s’exprimer sur l’avenir de l’ancien joueur du Barça. Ses propos restent d’une rare clairvoyance sur le sujet et devraient calmer les ardeurs madrilènes notamment. « Le contrat est long avec le PSG. Nous ne sommes qu’à la deuxième saison et elle n’est même pas encore finie. Nous avons un contrat, nous ne sommes même pas à la moitié de ce contrat. Il faut être calme. Ces rumeurs de départ existeront toujours, on ne peut pas avoir un joueur comme Neymar sans que les personnes, les clubs ne rêvent de lui, » révèle dans un premier temps le père du joueur.

Neymar veut s’inscrire dans la durée avec le PSG

Ce dernier sent son fils épanoui dans la capitale française cette saison, ce qui n’était pas forcément toujours le cas lors de l’exercice précédent. Auteur de treize réalisations et six passes décisives en treize matchs disputés en Ligue 1, Neymar semble heureux d’évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel. Un bien-être qui se matérialise également en dehors du terrain dans sa vie parisienne. Neymar Senior le confirme, son fils ne souhaite pas encore s’envoler pour d’autres cieux.

« L’envie de Neymar d’être au PSG s’est exprimée il y a deux ans. Donc les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles : aujourd’hui Neymar ne veut pas quitter le PSG, il veut continuer au PSG, retrouver les terrains, pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner, » explique ainsi l’agent de l’international auriverde. Suffisant pour clore définitivement la saga Neymar ? Le PSG et ses supporters le souhaitent ardemment...