Le Paris Saint-Germain continue sa belle épopée européenne après le succès en huitième de finale aller de C1 à Old Trafford contre Manchester United (0-2). Les Parisiens, en plus d’être souverains en championnat, assurent le coup en Ligue des Champions jusqu’à présent. Et s’ils sont quasiment assurés d’être champions de France, les hommes de Thomas Tuchel devront donc disputer le Trophée des Champions.

Une compétition qui aura lieu à Shenzhen. Et en plus de ce trophée, le PSG devrait effectuer une rencontre en Asie, à Singapour, pour l’International Champions Cup selon L’Equipe. Un match amical en Chine est notamment annoncé par le média. Une pré-saison à l’allure asiatique.