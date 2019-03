Le défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, vit une saison post-Coupe du monde délicate, récemment marquée par sa main qui a provoqué le penalty sur le 3e but de Manchester United (1-3) et sa sortie médiatique suite à cette élimination en C1. Et L’Équipe indique aujourd’hui que son comportement en-dehors du terrain irrite les dirigeants du club francilien, lui qui diffuserait une impression de suffisance.

Le quotidien français va plus loin en indiquant qu’il se prendrait pour « le nouveau Sakho du PSG ». Sa sortie médiatique après la déroute contre MU aurait également été très mal perçue par la direction du club, sur le fond et la forme du message. Ce mauvais comportement pourrait avoir des répercussions sportives, puisque le Français n’est pas pressenti pour être titulaire demain soir contre l’OM, au Parc des Princes (à 21h).