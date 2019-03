La catastrophe. Vainqueur de son huitième de finale aller de Ligue des Champions début février à Old Trafford (0-2) contre Manchester United, le Paris Saint-Germain n’avait plus qu’à valider son billet pour les quarts de finale mercredi soir lors de la réception du club anglais dans le cadre de la manche retour. Mais au Parc des Princes, les Parisiens ont sombré, s’inclinant 1-3. Dans le temps additionnel, MU a en effet obtenu un penalty pour une main de Presnel Kimpembe sur une frappe de Diogo Dalot. Marcus Rashford s’est alors chargé d’envoyer les Red Devils au prochain tour. Muet depuis cette désillusion, le défenseur français a décidé de s’exprimer ce samedi.

Interrogé sur cette élimination en C1 par Bros. Stories, Presnel Kimpembe a d’abord fait part de ses sentiments depuis la débâcle :« je vois bien la colère des supporters et je m’en rends compte, je la comprends et surtout je l’assume. Mon ressenti depuis le match de mercredi c’est beaucoup de déception, beaucoup de haine, et forcément ça m’est encore en travers de la gorge tout comme les supporters et tout comme l’équipe. Pour pouvoir avaler ça, ça va être compliqué. C’est un match qui reste forcément dans les têtes mais qu’il va falloir oublier pour le reste de la saison », a commencé par lâcher le champion du Monde français.

« On a pris ce match à la légère »

Le joueur âgé de 23 ans a ensuite tenté d’expliquer la défaite contre Manchester United. « Je dirais qu’on a eu beaucoup de suffisance par rapport au match aller à Old Trafford. Ce n’était vraiment pas la même équipe du PSG et au match retour, ça s’est ressenti. On a perdu cette grinta on va dire et cette rage qu’on avait au match aller qui a pu faire la différence, a déclaré Presnel Kimpembe avant d’enchaîner. Je pense que ce n’est pas le fait d’avoir vécu les expériences passées qui font qu’on était stressés ou quoi. Je pense que c’est vraiment par de la suffisance, mais aussi parce qu’on a pris ce match à la légère. Je pense que ça sera vraiment une chose qui n’arrivera plus jamais. Avoir mal comme ça, ça m’est trop arrivé. Pour moi, ça suffit, je dis stop. »

Ce qui est certain, c’est que l’international français ne compte pas baisser les bras, la saison restant encore longue avec la Ligue 1 et la Coupe de France : « j’ai beaucoup de sentiments qui se mélangent depuis mercredi mais celui que je n’ai pas et que je suis sûr de ne pas avoir, c’est celui d’être résigné. J’ai envie d’avoir cette pression positive et recommencer un match de Ligue des Champions la semaine prochaine mais ça ne va pas être possible. Il va falloir se relever et avancer à grands pas pour pouvoir reprendre l’entraînement dès demain. » Sacré champion du Monde en juillet dernier, Presnel Kimpembe ne lâchera rien pour réaliser son deuxième rêve. « J’avais deux rêves de gosse : gagner la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Pour la Coupe du Monde, c’est fait mais je ne renonce pas et je ne renoncerai jamais à pouvoir gagner la Champions League. C’est dans ma tête tous les jours, chaque année, et tant que je ne l’aurai pas, je ne serai pas satisfait », a conclu le joueur du PSG.