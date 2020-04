Entre ennui ou éloignement de la famille, plusieurs joueurs ont annoncé mal vivre le confinement. Et ce n’est pas du tout le cas de Thomas Meunier. Le latéral droit du Paris Saint-Germain se réjouit de passer du temps chez lui avec sa famille. « Je trouve ça étonnamment très agréable après une saison très chargée. Voir mes enfants 24H/24 c’est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à rester à la maison », a-t-il déclaré à RTBF.

Un repos qui lui fait le plus grand bien mais ne plus pratiquer son métier commence à lui manquer et le Diable Rouge espère un retour de la compétition au plus vite, pour le bien du football. « J’espère malgré tout qu’on pourra reprendre vers la mi-mai. Même jouer à huis clos, cela rapportera de l’argent, et je pense qu’on y viendra. Si on annule tout, ce sera une saison blanche, et cela aura des répercussions négatives pour le football », a-t-il ajouté. Malheureusement, la date d’une reprise du football n’est pas encore connue. Le PSG a encore beaucoup d’échéances à venir en cette fin de saison, entre une finale de Coupe de France, une autre de Coupe de la Ligue et un quart de finale de Ligue des Champions.