Le dossier Neymar (27 ans) continue de faire parler de lui. Après les rumeurs de transferts, l’heure est aux révélations. Le Brésilien devrait, sauf ultime surprise, rester au Paris Saint-Germain à l’issue de cette dernière journée de mercato. Ce dernier aura fort à faire et est attendu au tournant pour cette nouvelle saison comme le montre cette anecdote datant de juillet dernier rapporté par l’Équipe.

L’ailier est revenu de vacances le 15 juillet dernier, soit une semaine après la date fixée par le club. Au Camp des Loges, un certain Leonardo a déjà repris ses fonctions et ne semble pas vraiment tendre. Devant les joueurs, ce dernier a pointé du doigt le comportement de l’ancien Barcelonais en précisant de manière directe : « je vais parler en français. Si certains ne comprennent pas, ils n’ont qu’à prendre des cours ». Ce qui annonce d’ores et déjà la couleur pour la suite des événements.

