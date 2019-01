Adrien Rabiot n’a plus foulé une pelouse depuis le 11 décembre dernier et une entrée en jeu contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Écarté du groupe professionnel, le numéro 25 du PSG continue de s’entraîner loin de ses coéquipiers.

Et ce dernier s’en est amusé sur son compte Instagram. Postant une photo de lui en train de s’entraîner avec Antoine Bernede et Yacine Adli (eux-aussi mis à l’écart), Adrien Rabiot a écrit comme légende : « Work Hard, Play Ha... Work Hard Only ! ». Un message qui ne manquera pas de rappeler ceux d’Hatem Ben Arfa lorsque ce dernier évoluait sous les couleurs du PSG...