Après plus d’un mois et demi après la fin de la saison, le Paris Saint-Germain retrouve le chemin des terrains puisque le club de la capitale dispute son premier match amical aujourd’hui. En Allemagne,les hommes de Thomas Tuchel seront opposés au Dynamo Dresde (à 20h20).

Avec les absences de neuf joueurs (en vacances ou en phase de reprise), les nouvelles recrues pourraient être titulaires annonce Le Parisien. Le PSG devrait évoluer dans un 5-3-2. Areola dans les cages, il retrouvera devant lui Meunier et Kurzawa sur les côtés, et Mbe Soh, Kehrer et Bernat dans l’axe. Devant eux, la triplette Verratti, Sarabia et Herrera feraient leurs débuts. Enfin, en attaque, Draxler serait associé à Kylian Mbappé. Au cours du match, Mitchell Bekker pourrait faire son apparition, tout comme les jeunes Adil Aouchiche et Arthur Zagre, tout comme Jesé.

Composition probable : Areola - Meunier, Mbe Soh, Kehrer, Bernat, Kurzawa - Verratti, Herrera, Sarabia - Draxler, Mbappé.

