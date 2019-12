Interrogé au micro de RMC Sport 1, le directeur sportif du Paris SG Leonardo a dévoilé ses plans pour le mercato d’hiver. Et à en croire le Brésilien, le marché parisien ne sera pas des plus animés en janvier, et ce, même s’il reste attentif.

« On a une équipe très complète, un effectif complet, avec des jeunes et des cadres expérimentés. Il n’y a pas d’urgence, pas de besoin. Le mercato de janvier est un marché de réparation. Il n’y a pas trop à réparer, mais on va regarder les opportunités et voir ce qui peut se passer », a-t-il expliqué. C’est dit.