Depuis plusieurs semaines déjà, Leonardo a pris les commandes des négociations pour une prolongation de Kylian Mbappé. L’Equipe dévoile un peu plus d’informations sur ce dossier. On apprend notamment que ces négociations entre le club et l’entourage du club se poursuivent, dans un bon climat.

Le Brésilien veut faire de Kylian Mbappé le joueur franchise du joueur, et insiste donc sur ce côté là pour convaincre le natif de Bondy. Ce dernier ne serait en revanche pas encore sûr de vouloir prolonger son bail avec le club de la capitale, toujours selon le journal, même s’il écoute attentivement ce que peut lui proposer le champion de France. Il craint notamment que la signature d’un nouveau contrat complique encore plus un futur départ, alors qu’on parle beaucoup du Real Madrid comme principal candidat pour se l’offrir.