Après quasiment cinq ans passés au Paris Saint-Germain, Lucas Moura a pris la direction de Londres l’été dernier pour s’engager en faveur de Tottenham, mais l’ailier brésilien garde toujours un œil sur son ancien club. Après la rencontre d’International Champions Cup, face à la Juventus (victoire 3-2 des Spurs), le joueur de 26 ans est donc revenu sur le retour de Leonardo dans la direction parisienne

« C’est magnifique (son retour au PSG). C’est un ami qui m’a beaucoup aidé (Leonardo avait recruté Lucas Moura à Paris, ndlr) et c’est une personne incroyable, très intelligente. Il va faire du bien au PSG », a lâché Lucas Moura dans des propos recueillis par Sports.fr en zone mixte. Interrogé ensuite sur le feuilleton de son ami Neymar, l’ancien Parisien a livré ses impressions : « je ne sais pas (rires)... C’est difficile à dire, c’est un grand joueur. Je suis sûr qu’il (Leonardo, ndlr) veut garder Neymar mais on ne sait pas ce qu’il va se passer. On va voir dans les prochains jours. »

