Le Paris Saint-Germain est en stage au Qatar, mais n’en oublie pas pour autant le marché hivernal. On le sait, le club de la capitale se cherche un milieu de terrain. Ce que réclame aussi Marco Verratti.

« Il faut avoir les meilleurs joueurs. Si le club qui décide d’acheter un numéro 6, on sera contents parce que c’est vrai qu’on n’est pas beaucoup au milieu. Mais ce sont des choses qui dépendent du club. On accueillera n’importe quel joueur parce qu’on sait que pour gagner, il faut le faire tous ensemble. On a besoin des meilleurs joueurs, même si on en a déjà beaucoup », a indiqué l’Italien à RMC Sport.