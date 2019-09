Kylian Mbappé a fait son retour à la compétition face à Bordeaux par une victoire 1-0 durant laquelle il a été passeur décisif pour Neymar. Heureux de revenir, l’attaquant français admet tout de même qu’il aurait dû marquer durant cette rencontre où Costil l’a mis plusieurs fois en échec. Il reconnaît également que le PSG fait moins peur à ses adversaires.

« Quand on joue, on se doit toujours d’y arriver. Il faut admettre que ces derniers temps, on fait moins peur. Maintenant, c’est à nous de démontrer l’inverse dans les prochaines semaines. C’est normal de faire moins peur, quand tu ne gagnes pas les matches... Mais ça va revenir comme avant. Je dois marquer au moins une fois ou deux mais je fais marquer Neymar » a déclaré le champion du monde à Canal Plus à la sortie du terrain.

