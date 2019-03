Alors que le PSG tentera mercredi soir d’accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions, lors de la réception de Manchester United (2-0 pour Paris à l’aller), l’arbitre de la rencontre est désormais connu. C’est le Slovène Damir Skomina qui a été choisi par l’UEFA pour diriger cette rencontre.

C’est lui qui avait arbitré le huitième de finale aller entre l’Ajax Amsterdam et le Real Madrid (2-1 pour les Merengues), où il était notamment devenu le premier arbitre à se servir de la VAR pour annuler un but (celui de Tagliafico) dans l’histoire de la C1. Celui qui a déjà dirigé 154 rencontres sur la scène internationale n’a jamais arbitré le PSG, mais a déjà été au sifflet pour quatre rencontres de Manchester (dont la victoire en finale de Ligue Europa en 2017). Il sera assisté par ses compatriotes Jure Praprotnik et Robert Vukan. L’assistance vidéo à l’arbitrage sera elle assurée par deux Italiens : Massimiliano Irrati et Marco Guida.