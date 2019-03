Le Paris Saint-Germain s’est incliné contre Manchester United mercredi (1-3), quittant ainsi la Ligue des Champions par la petite porte. Et durant ce match, une situation fait particulièrement réagir : le penalty accordé à Marcus Rashford dans les dernières minutes pour une main de Presnel Kimpembe. Si Damir Skomina a accordé le penalty, Mark Clattenburg, célèbre arbitre anglais, a évoqué cette situation, des propos relayés par Mundo Deportivo.

« Soyons clairs, l’arbitre Damir Skomina a appliqué les règles de l’UEFA. Mais le PSG est furieux et je comprends pourquoi. Pour moi, je n’aurai pas sifflé puisque Presnel Kimpembe ne voulait pas toucher le ballon délibérément avec la main. Cela n’aurait jamais été un penalty en Premier League , mais ça l’est en Champions League en raison des récentes instructions de l’UEFA aux arbitres. En ce sens, l’arbitre a été cohérent. Cependant, il a regardé l’action au ralenti et lorsqu’il s’agit d’une balle sous la main, ça semble toujours pire. Il aurait pu ne pas le siffler puisque le joueur s’est retourné et a essayé de retirer son bras pour ne pas le contrer », a ainsi déclaré Mark Clattenburg.