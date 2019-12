Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain recevait le FC Nantes ce mercredi soir pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Dans la capitale française, la formation de Thomas Tuchel s’est imposée sur le score de 2-0. Interrogé au coup de sifflet final par Canal +, le capitaine nantais du soir Nicolas Pallois est revenu sur ce mauvais résultat. Le défenseur français n’a pas caché sa déception.

« Je pense qu’on n’était pas trop mal. Après, on a eu du mal à être bons dans le dernier geste. Je pense que ce soir, on n’a rien à se reprocher. Il y a eu une erreur sur le deuxième but mais... Aujourd’hui, on voulait ramener au moins un point mais c’est comme ça. L’état d’esprit était là, il va falloir continuer au prochain match, a lâché le joueur de 32 avant de conclure. Ils n’ont pas été dangereux. Derrière, on était plutôt pas mal mais on a fait de petites erreurs, comme moi sur le second but. Il va falloir garder cet état d’esprit ce week-end. » Prochain rendez-vous dimanche contre Dijon pour le FCN (17h) !