Alors qu’El Pais nous apprenait hier que Neymar avait paralysé un possible départ au Real Madrid cet été, Mundo Deportivo voit les choses différemment. Le média catalan est clair : le joueur brésilien veut partir et souhaite enfiler la tenue merengue. Il l’a déjà fait savoir aux dirigeants madrilènes et son père travaille déjà sur un départ.

Neymar Senior, qui loge dans le même hotel que son fils, négocie avec Florentino Pérez, président madrilène, qui a déjà préparé ses plans pour l’après-Ronaldo, convaincu que le Portugais ne va pas continuer l’aventure à Madrid. Ce feuilleton ne fait que démarrer...