Le week-end dernier, le directeur sportif parisien Leonardo avait confirmé aux journalistes que Neymar ne rejouerait plus avec l’équipe entraînée par Thomas Tuchel jusqu’à ce que sa situation soit éclaircie. Ce mercredi, c’est le média brésilien Esporte Interativo qui en dit plus sur les jours qui attendent le numéro 10 du PSG.

On apprend ainsi que Neymar ne s’entraînera plus avec le reste du groupe jusqu’à ce que son avenir soit réglé. Sans plus de détails pour le moment. Reste à savoir qui est à l’origine de cette décision qui risque de faire parler, mais elle semble bien s’inscrire dans la volonté de la direction parisienne de durcir le ton dans ce dossier...

SOZINHO ! Segundo apuração da repórter do Esporte Interativo, @isabelapagliari, Neymar não ficará mais junto ao elenco do PSG nos treinamentos até que seu futuro seja acertado. E aí, o que achou ? pic.twitter.com/LWjsriN3Ma — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) August 14, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10