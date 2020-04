Neymar a décidé de rallier le Brésil pendant la période de confinement. Si l’ancien joueur du Barça a fait polémique pour ne pas avoir respecté les distances de sécurité nécessaires sur une photo avec ses amis, il travaille d’arrache-pied sur sa condition physique. Le numéro 10 du PSG l’a évoqué dans un communiqué de presse publié ce jeudi soir par son service de communication. « Je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique. Ricardo (son préparateur physique personnel) a préparé un programme d’entraînement intense pour que je sois prêt pour le retour des compétitions », a-t-il écrit.

Et ce dernier a également fait part du gros travail physique réalisé par le joueur. « Neymar fait beaucoup de travail de force dans le sable. Nous faisons du travail plus spécifique dans des jeux comme le footvolley et d’autres activités. Nous ne sommes pas dans un période de repos. C’est pour ça que nous devons maintenir Neymar à un haut niveau de performance, en variant le plus possible les exercices », a assuré son préparateur physique. L’international brésilien veut revenir à Paris avec une bonne condition physique, à l’image de celle qu’il avait avant l’arrêt des compétitions.