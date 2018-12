Le début de Neymar est canon. Le Brésilien, auteur de 11 buts cette saison (deuxième joueur à avoir le meilleur total derrière le trio Mbappé, Sala et Pépé, 12 buts), a également distillé 5 passes décisives (deuxième meilleur total derrière Di Maria et Depay). Laissé au repos contre Orléans lors du match de Coupe de la Ligue BKT, Neymar ne jouera pas non plus ce week-end contre Nantes (21h00).

Comme le rapporte L’Equipe, le Brésilien est déjà rentré au Brésil. Thomas Tuchel lui a accordé des vacances afin de soigner son adducteur droit, qui l’avait fait souffrir avant le match contre l’Etoile Rouge (4-1). L’ancien joueur du FC Barcelone est attendu le 2 janvier pour la reprise, quelques jours avant un match contre le GSI Pontivy (National 3).