Les différentes règles de confinement adoptées dans le monde créent quelques casse-têtes aux clubs de foot. Et pour cause, ces derniers ont vu leurs joueurs s’éparpiller un peu partout dans le monde. C’est le cas du Paris Saint-Germain notamment, avec de nombreux joueurs partis sur le continent sud-américain.

Mais les informations dévoilées par Le Parisien sont plutôt rassurantes pour le club de la capitale, puisque Neymar peut revenir en France quand il le souhaite. Il remplit ainsi les conditions nécessaires, à savoir être domicilié en France et avoir une carte de séjour valable, et n’aurait qu’à trouver un vol. Une bonne nouvelle dans l’optique d’un retour à l’entraînement dans les prochaines semaines, et qui devrait logiquement aussi s’appliquer aux autres étrangers du club. En Italie, la Juventus a par exemple déjà commencé à rapatrier ses 9 joueurs qui avaient quitté Turin pour le confinement.