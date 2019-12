Ce samedi, à Montpellier (1-3, 17e journée de Ligue 1), l’attaquant du Paris SG Neymar a inscrit un but sur coup franc. Le 23e de sa carrière dans cet exercice selon les statistiques du média brésilien UOL Esporte. De quoi donner le sourire à l’Auriverde, interrogé au micro de PSG TV.

« C’était un match un très difficile, mais nous avons su réaliser une bonne seconde période. La victoire d’aujourd’hui (samedi) est très importante. Avec le match, je parlais avec les physios et je sentais que j’allais marquer sur coup franc, j’avais de la confiance et je l’ai tenté, c’est un beau but qui permet d’aider l’équipe », a-t-il lâché.