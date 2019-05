Après deux défaites de rang toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain avait rendez-vous avec l’OGC Nice au Parc des Princes dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Mais sur sa pelouse, le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1), Edinson Cavani manquant un penalty en fin de match (90e+3). Après la rencontre, Marco Verratti est donc revenu sur ce match.

« Aujourd’hui, on voulait gagner, on n’a pas fait de grands matches avant, on a mal joué mais on voulait faire mieux aujourd’hui. À la fin, on a tout mis, et on a cherché les occasions et ce but jusqu’à la dernière minute. On a fait ce match nul, c’est un peu dur mais il faut continuer à travailler. Il faut faire le maximum lors des trois derniers matches », a expliqué le milieu italien sur Canal +.