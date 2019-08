Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce soir. Un premier match sur sa pelouse contre le Nîmes Olympique qu’il faudra aborder avec beaucoup de sérieux.

A domicile, le Paris Saint-Germain propose un 4-4-2 avec Alphonse Aréola dans les cages. Thilo Kehrer, Thiago Silva, Abdou Diallo et Juan Bernat évoluent en défense. Aligné en sentinelle, Marquinhos est accompagné par Marco Verratti. Pablo Sarabia et Julian Draxler prennent les ailes tandis qu’Edinson Cavani est associé en attaque à Kylian Mbappe

De son côté, le Nîmes Olympique présente un 4-3-3 avec Paul Bernardoni dans les buts. Sofiane Alakouch, Anthony Briançon, Pablo Martinez et Florian Miguel sont placés devant le gardien français. Antonin Bobichon, Théo Valls et Gaëtan Paquiez évoluent au cœur du jeu. Renaud Ripart peut compter sur Zinédine Ferhat et Romain Philippoteaux pour l’accompagner sur les ailes.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Aréola - Kehrer, Silva, Diallo, Bernat - Sarabia, Marquinhos, Verratti, Draxler - Cavani, Mbappé

Nîmes Olympique : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Martinez, Miguel - Bobichon, Paquiez, Valls - Ferhat, Ripart, Philippoteaux

