Le Paris Saint-Germain s’est qualifié ce mercredi soir pour la finale de la Coupe de France après avoir écrasé l’OL chez lui (5-1). Un succès auquel a grandement participé Pablo Sarabia. En forme étincelante, l’Espagnol a marqué hier son 10e but en 2020 et élève ainsi ton total de réalisations à 15 unités cette saison. L’ancien joueur du FC Séville s’est arrêté après la rencontre en zone mixte.

Il s’est réjoui de sa situation dans la capitale : « il est vrai que je suis très heureux ici. Je suis venu pour donner le maximum et je crois avoir atteint le niveau que le PSG souhaitait au moment de ma signature. Il faut continuer à marquer, à donner des passes et travailler pour les besoins de l’équipe. » L’international espagnol (3 sélections) pourrait encore être décisif dans les trois derniers mois de la saison. Ses prestations sont remarquées et le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, pour l’appeler pour disputer l’Euro 2020.