L’été 2020 sera chaud au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale devra gérer les fins de contrats de plusieurs cadres, Thiago Silva (35 ans), Edinson Cavani (32 ans) en tête. Mais le mercato estival sera certainement alimenté par les envies de départ de Neymar Jr (27 ans) ou de Kylian Mbappé (20 ans). Si Leonardo, le directeur sportif parisien, a commencé à avancer ses pions pour verrouiller l’international français, la situation est différente avec le Brésilien.

L’Équipe rapporte que le dirigeant parisien n’a entamé aucune discussion avec son compatriote et une prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2022 n’est pas à l’ordre du jour. Après les envies de départ l’été dernier et les blessures à répétition de l’attaquant, l’ancien milieu de terrain se donne le temps de la réflexion mais sa priorité reste de prolonger le champion du Monde 2018 comme il l’avait confié mercredi soir après la victoire contre Bruges (1-0, 4e journée de Ligue des Champions) : « Le Paris SG a beaucoup d’ambition pour le futur. Et Kylian est une partie centrale de tout ça. »