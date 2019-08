Hier après-midi, le feuilleton Neymar a encore une fois rendu fou la planète football. Le journaliste italien réputé du mercato, Gianluca Di Marzio, a lâché un pavé dans la mare en annonçant un accord imminent entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Neymar... avant que les parties concernées, présentes à Monaco pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, ne démentent l’information. Présent lui aussi sur le Rocher, Patrice Evra n’a pas pu s’empêcher de commenter ce dossier. Et l’ancien défenseur de l’OM a clairement pris la défense du Brésilien.

« C’est toujours comme ça, a confié l’ancien international français. Quand tu arrives, tu es le roi du monde et quand tu pars… On dirait que Neymar a tué quelqu’un. Tout simplement, un joueur de foot doit se sentir aimé et quand tu sens trop de négativité tu changes d’air. Je pense qu’il y a des gens qui se servent de ça, peut-être même des médias qui appuient en disant qu’il plonge trop pendant les matchs. Ils créent toute cette haine autour alors que c’est un bon mec. Il a beaucoup donné à Paris. On parle de Neymar mais quand il n’a pas joué la Ligue des champions, Paris n’est pas allé plus loin. S’ils le perdent, ils perdront un grand joueur », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.

