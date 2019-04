Dani Alves et Gianluigi Buffon arrivent en fin de contrat au PSG. Le second nommé dispose d’une option d’une année supplémentaire tandis que le premier serait en discussions pour prolonger son bail d’un an, plus une autre année en option. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a confirmé que le débat était lancé en interne quant au bien-fondé d’une prolongation, mais a assuré que rien n’était encore scellé.