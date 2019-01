L’équipe parisienne s’envole aujourd’hui au Qatar, pour un stage de quatre jours, dans le cadre de son contrat le liant avec Qatar Tourism Authority, son principal sponsor. Et petite surprise, Adrien Rabiot fait partie du voyage, lui qui est pourtant mis au placard depuis plusieurs semaines par le PSG, pour un conflit autour de sa prolongation de contrat. Mais son entraîneur Thomas Tuchel, voyant que Paris aura du mal à recruter un renfort au milieu de terrain, s’est dit prêt à le réintégrer dans l’équipe prochainement.

Presnel Kimpembe, blessé à l’adducteur, sera aussi du voyage. Seul Lassana Diarra restera dans la capitale française. « Nous allons effectuer cinq entraînements, dans un contexte tranquille et sur des terrains excellents, a annoncé Thomas Tuchel. Ce sera l’occasion pour nous de trouver nos automatismes et de créer une atmosphère spéciale entre nous. » En plus des entraînements, le PSG sera amené à participer à plusieurs opérations commerciales, avec au programme la visite du métro de Doha et du stade Al-Wakrah, comme le révèle Le Parisien.