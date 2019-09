En clôture de la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader, reçoit le Stade de Reims, 13e, au Parc des Princes (21h). Sur quatre victoires de rang, dont un succès de prestige à Lyon, dimanche (0-1), les Parisiens ne semblent pas perturbés outre-mesure par les nombreuses défections. En face, si les Champenois restent sur un succès face au PSG en Ligue 1, lors de la 38e journée l’an passé (3-1), ils ont encaissé au moins trois buts lors de leurs quatre derniers déplacements dans la capitale.

Pour ce match, Thomas Tuchel est privé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Idrissa Gueye, Thiago Silva, Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Colin Dagba. Au coup d’envoi, il propose apparemment un 4-3-3, avec Mbe Soh, Kimpembe, capitaine pour l’occasion, Diallo et Krurzawa en défense. Au milieu, le duo Paredes, Herrera est accompagné par Bernat, alors que devant Neymar et Sarabia seront en soutien de Choupo-Moting. En face, David Guion chamboule tout ! Il change quatre joueurs par rapport à Monaco (0-0). Hassane Kamara, Marshall Munetsi, Anastasios Donis et Nathanël Mbuku sont titulaires.

Les compositions d’équipes :

PSG : Navas - Mbe Soh, Kimpembe, Diallo, Kurzawa - Bernat, Paredes, Herrera - Sarabia, Choupo-Moting, Neymar

Reims : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Kamara - Mbuku, Cafaro, Munetsi - Donis

