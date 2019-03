Arrivé à l’été 2017 en provenance de la Juventus Turin, et ce malgré un intérêt prononcé de Manchester City, Dani Alves s’est imposé comme un cadre du vestiaire et un élément important du groupe parisien. Et pour l’international brésilien (107 sélections) de 35 ans, la dernière tendance était celle d’une possible prolongation, son contrat expirant en juin prochain.

Et selon les informations du Parisien, Dani Alves pourrait finalement snober la proposition de ses dirigeants. Il pourrait ainsi étudier l’opportunité de jouer en Premier League, son rêve de toujours. Une conséquence du nouveau fiasco parisien sur la scène européenne ?