Auteur d’un doublé ce soir face à Rennes, ses 15e et 16e buts de la saison, Edinson Cavani s’est montré à son avantage. Interrogé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre, l’Urugayen a estimé que les Rennais avaient mieux joué en première période. Il s’est également félicité de sa prestation mais également du travail de ses coéquipiers en l’absence du troisième membre du trio d’attaque parisien. « Je pense qu’ils ont fait une meilleure première mi-temps que nous. C’est bien, ça nous fait regarder tactiquement comment nous sommes entrés en première mi-temps. Après, en deuxième période, tactiquement on a fait un très gros match, c’est pour ça que nous avons gagné », a-t-il d’abord déclaré. Une amélioration dans le deuxième acte rendue possible par la patte Tuchel ? « Je pense que c’est important, toutes les équipes ne jouent pas de cette manière. Ils ne se placent pas tous comme nous. C’est bien parfois de changer le système, pour trouver la dynamique du jour, c’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps »,a poursuivi l’attaquant.

D’un point de vue personnel, en l’absence de Neymar, l’attaquant uruguayen s’est montré à son avantage, inscrivant un doublé, ses 15e et 16e buts de la saison. Une prestation personnelle qui ravit son auteur. « C’est bien, parce que comme je le dis toujours en interview, nous les attaquants nous vivons en marquant des buts, ça nous donne la confiance, l’envie de continuer, avec l’équipe, ensemble ». L’uruguayen s’est ensuite montré positif, malgré l’absence de la star brésilienne. « Quand l’équipe marche, c’est bien, même quand il nous manque des joueurs. On a fait une bonne préparation de match, un bon travail d’équipe, les joueurs qui rentrent jouent et font de gros matchs. L’équipe va prendre le rythme (sans Neymar), on travaille ensemble pour ça, même quand des joueurs sont blessés. Tout le monde est prêt à rentrer. On n’a pas les mêmes joueurs tout au long de la saison, mais on a besoin de tout le monde, c’est bien que tout le monde joue de cette façon, même quand certains sont blessés » a conclu Edinson Cavani.