Joueur du Paris Saint-Germain de 2012 à 2018, Thiago Motta a connu plusieurs entraîneurs lors de son passage au sein du club de la capitale. Après Carlo Ancelotti (2012-2013), l’ancien milieu de terrain a évolué sous les ordres de Laurent Blanc (2013-2016) avant de travailler avec Unai Emery (2016-2018). Et justement, l’entraîneur des U19 du PSG est revenu sur l’arrivée du technicien espagnol dans un entretien accordé à RMC Sport.

« On était tous d’accord avec Unai comme on était d’accord avec Carlo (Ancelotti) et Laurent (Blanc). La première année d’Unai ici, pour moi, on a un problème. Lequel ? On a laissé partir Ibra (Zlatan Ibrahimovic, ndlr) qui était capable de marquer cinquante buts et on n’a pas recruté un joueur qui était capable de marquer cinquante buts », a déclaré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.