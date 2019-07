Ancien joueur du Paris Saint-Germain, devenu entraîneur des U19 cette saison, Thiago Motta (36 ans) a décidé de quitter le club de la capitale à l’issue de cet exercice. Dans un entretien fleuve accordé au journal L’Équipe, l’ex-milieu de terrain est revenu sur son départ mais aussi sur sa relation avec Thomas Tuchel, le coach parisien.

« On n’a jamais parlé. Il n’a pas aimé que je puisse dire que j’aimerais entraîner un jour le club, explique l’Italien. Je l’ai su et j’ai trouvé cela un peu bizarre car, s’il voulait en parler, il savait où me trouver. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10