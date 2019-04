Présent ce lundi en conférence de presse ce lundi, à la veille du déplacement à Montpellier (34e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel a fait le point sur l’état des troupes à sa disposition. Et si le coach du Paris SG est dans le flou sur certains cas, il est fixé au sujet de son capitaine Thiago Silva.

« Je ne sais pas qui sera disponible demain. J’ai une réunion avec le staff médical cet après-midi. Thiago Silva avec l’équipe ? Non. Mais on n’a pas eu de blessé pendant la finale de Coupe de France samedi », a-t-il expliqué, ajoutant ensuite que Thilo Kehrer et Thomas Meunier ne seraient pas remis tandis que Kylian Mbappé est suspendu pour la visite du champion de France à La Mosson.