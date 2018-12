Il commence à faire son trou au PSG. Après des débuts timides, Thilo Kehrer devient un joueur régulier et a même pris l’ascendant sur Thomas Meunier dans le couloir droit. Pour Téléfoot, le défenseur polyvalent allemand a expliqué comment travaillait Thomas Tuchel depuis son arrivée.

« Il est communicatif, avec les joueurs et le staff. Avec les gens, ils aiment travailler en détail. Tactiquement, on fait beaucoup de choses, de la vidéo, des entraînements. Il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà. On est sur une bonne route avec l’équipe et le staff. »